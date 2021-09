Sport corre risco de perder pontos na Série A após escalar jogador irregular; entenda

Na vice-lanterna da Série A do Brasileiro, o Sport corre risco de perder pontos na competição por conta da escalação irregular do zagueiro Pedro Henrique. O atleta foi acionado sete vezes pelo Internacional antes de atuar no Leão.

Segundo o ge, a equipe pernambucana consultou advogados para apurar a situação. A questão envolve a quebra do regulamento geral da CBF para o Brasileirão. Para defender um novo time no torneio, o referido jogador precisa ter menos de sete exibições em uma agremiação.

No caso de Pedro Henrique, o zagueiro participou de cinco partidas com o time colorado e, em duas ocasiões no banco de reservas, foi advertido com cartão amarelo. Assim, há acréscimo na súmula de arbitragem e se configura como mais uma participação efetiva do defensor no torneio.

Multa e pontuação

O Artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva define que a pena é: “perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente, e multa de R$ 100 a R$ 100.000,00".

No momento, o Sport possui 17 pontos e ocupa a 19ª posição. A margem de distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos, é de sete pontos. O Leão tem três vitórias, oito empates e 11 derrotas, sendo comandada pelo paraguaio Gustavo Florentin.