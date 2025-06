Sport anuncia Daniel Paulista, ex-Remo, como novo técnico na sequência da Série A

O Sport anunciou neste sábado (7) a contratação do técnico Daniel Paulista para comandar a equipe no restante da Série A do Brasileirão 2025. O treinador assume a vaga deixada por António Oliveira, técnico português demitido na última semana.

“Daniel Paulista, campeão da Copa do Brasil de 2008 e com passagens pelo Leão, é o nosso novo treinador! Seja bem-vindo de volta, Professor. Que seja uma caminhada de muitas vitórias”, disse o Sport no anúncio oficial.

Daniel Paulista estava comandando o Remo, mas o Sport pagou a multa rescisória e tirou o treinador do time paraense. O Remo já havia perdido recentemente Sérgio Papellin, executivo de futebol contratado pelo Fortaleza.

O Sport está na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos conquistados em 11 rodadas disputadas. Daniel Paulista será inclusive o terceiro técnico da comandar o Leão da Ilha nesta edição da Série A do Brasileirão.