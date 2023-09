Sorteio do Mundial de Clubes da FIFA: Veja horário, participantes e onde assistir

A FIFA realiza nesta terça-feira (5), às 8h (horário de Brasília), o sorteio do Mundial de Clubes de 2023. O torneio será disputado na Arábia Saudita, de 12 e 22 de dezembro, com Jeddah como cidade sede.

Será a primeira vez que o país vai receber o Mundial de Clubes.O país do Oriente Médio vem recebendo diversos eventos esportivos nos últimos anos, como jogos europeus e corridas de Fórmula 1 e Fórmula E, entre outras disputadas badaladas do calendário esportivo mundial.

Onde Assistir

O evento terá transmissão ao vivo do Fifa+ (streaming).

Último neste formato?

O Mundial deste ano deve ser o último no formato atual, contando com sete equipes, de diferentes continentes e mais um representante do país-sede. O torneio vai ganhar em alcance e tamanho a partir de 2025, com 32 times, nos Estados Unidos. Palmeiras e Flamengo já estão garantidos.

Para o Mundial, resta apenas uma vaga a ser preenchida. E é justamente a da América do Sul, com a Libertadores ainda estando nas semifinais: Palmeiras, Fluminense, Internacional e Boca Juniors disputam o título.

Já estão classificados para o Mundial o Manchester City, campeão da Liga dos Campeões da Europa; o Urawa Red Diamonds, campeão da Liga dos Campeões da Ásia; o Al Ahly, campeão da Liga dos Campeões da África; o León, campeão da Liga dos Campeões da Concacaf; o Auckland City, campeão da Liga dos Campeões da Oceania; e o Al-Ittihad, representante do país-sede, campeão do Campeonato Saudita.

Mundial de Clubes 2023: clubes participantes

Ásia: Urawa Red Diamonds (Japão), campeão da Champions League da AFC

África: Al Ahly (Egito), campeão da Champions League da CAF

Europa: Manchester City (Inglaterra), campeão da Champions League da Uefa

América do Sul: Boca Juniors, Fluminense, Internacional ou Palmeiras, semifinalistas da Conmebol Libertadores

América do Norte, Central e Caribe: León (México), campeão da Concachampions

Oceania: Auckland City (Nova Zelândia), campeão da Champions League da OFC

Auckland City (Nova Zelândia), campeão da Champions League da OFC País-sede: Al-Ittihad, campeão da Liga Saudita