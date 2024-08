Sócio do Fortaleza terá créditos para fazer check-in em setor do Castelão; entenda

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira (29) uma mudança na dinâmica de check-in para sócios-torcedores no setor Premium da Arena Castelão. A novidade envolve apenas os sócios Leão do Pici, Proprietários e Conselheiros.

Os sócios dessas categorias receberão dois créditos. Ao realizar o check-in, gasta um crédito, mas se for realmente ao jogo, recupera o crédito. Caso não realize o check-out até seis horas antes do jogo e ainda assim não for ao estádio, não recupera o crédito.

Caso repita esse processo em outra partida, o saldo de créditos estará zerado. A solução apresentada pelo clube é que o sócio-torcedor compre antecipadamente mais créditos, voltando a ficar com um crédito. Um crédito será comercializado por R$ 50,00.

No caso do sócio ficar sem créditos, estará liberado para fazer o check-in em qualquer outro setor da Arena Castelão, menos no Premium. A dinâmica de créditos para check-in no setor Premium não se aplica a crianças de até 12 anos.

Com o check-out feito até seis horas antes da partida, liberam lugares até então esgotados para aqueles que desejam ir aos jogos de última hora, por exemplo. Ao mesmo tempo em que alguns torcedores deixam de ir aos jogos por conta de um setor preferido que se apresenta indisponível, mas que na hora da partida apresenta cadeiras vazias. Nosso propósito é evitar que isso aconteça com tanta frequência. Marcelo Paz CEO do Fortaleza

A mudança na dinâmica passa a valer a partir do jogo contra o Corinthians, no dia 17 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília), válido pela primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2024.