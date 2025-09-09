Sérvia x Inglaterra nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, escalações e horário
Veja como assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo
Sérvia e Inglaterra se enfrentam nas Eliminatórias nesta terça-feira (9), pela competição que rende vagas na Copa do Mundo de 2026. O jogo será às 15h45, no estádio Rajko Mitic, em Belgrado (SER). Veja onde assistir ao vivo à partida e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Sérvia x Inglaterra nas Eliminatórias da Copa terá transmissão da ESPN, na televisão, e do Disney+, no streaming.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sérvia: Petrović; Milenković, Veljković e Pavlović; Živković, Ilić, Lukić, Kostić e Sergej Milinković-Savić; Mitrović e Vlahović.
Inglaterra: Pickford; Reece James, Guéhi, Burn e Lewis-Skelly; Declan Rice e Curtis Jones; Eberechi Eze, Rashford e Madueke; Harry Kane.
SÉRVIA X INGLATERRA | FICHA TÉCNICA
- Competição: partida das Eliminatórias para a Copa de 2026
- Local: estádio Rajko Mitic, em Belgrado (SER)
- Data: 09/09/2025 (terça-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
