Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sérvia x Inglaterra nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:27)
Jogada
Legenda: Harry Kane é um dos destaques da seleção da Inglaterra
Foto: Glyn Kirk / AFP

Sérvia e Inglaterra se enfrentam nas Eliminatórias nesta terça-feira (9), pela competição que rende vagas na Copa do Mundo de 2026. O jogo será às 15h45, no estádio Rajko Mitic, em Belgrado (SER). Veja onde assistir ao vivo à partida e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Sérvia x Inglaterra nas Eliminatórias da Copa terá transmissão da ESPN, na televisão, e do Disney+, no streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sérvia: Petrović; Milenković, Veljković e Pavlović; Živković, Ilić, Lukić, Kostić e Sergej Milinković-Savić; Mitrović e Vlahović.

Inglaterra: Pickford; Reece James, Guéhi, Burn e Lewis-Skelly; Declan Rice e Curtis Jones; Eberechi Eze, Rashford e Madueke; Harry Kane.

SÉRVIA X INGLATERRA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: partida das Eliminatórias para a Copa de 2026
  • Local: estádio Rajko Mitic, em Belgrado (SER)
  • Data: 09/09/2025 (terça-feira)
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Harry Kane em ação pela Inglaterra

Jogada

Sérvia x Inglaterra nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de jogadores da França x Islândia pela Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: onde assistir, escalações e horário

Jogada

França x Islândia pela Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo entre as seleções europeias

Ian Laurindo* Há 1 hora
Cristiano Ronaldo

Jogada

Hungria x Portugal pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: onde assistir, escalações e horário

Equipes se enfrentam em Budapeste

Redação Há 1 hora
Foto de Vina durante treino do Ceará

Jogada

As novidades do Ceará na reapresentação desta terça para enfrentar o Vasco

Três jogadores voltam do departamento médico e treinam com o grupo

Daniel Farias 09 de Setembro de 2025
Foto de Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza

Jogada

O pedido de Marcelo Paz no Fortaleza na apresentação do técnico Palermo

CEO da SAF do Fortaleza falou sobre a luta contra o rebaixamento na Série A

Daniel Farias 09 de Setembro de 2025

Jogada

Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, Seleção Brasileira faz último jogo nas Eliminatórias

Vladimir Marques 09 de Setembro de 2025