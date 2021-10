Confira quem são os 4 semifinalistas da Série D que conquistaram acesso para Série C

A Série D do Campeonato Brasileiro conheceu seus semifinalistas neste domingo (17). Além de seguirem vivos na competição nacional, as quatro equipes garantiram vaga na Série C do próximo ano.

Dentre as equipes que disputarão a 3ª divisão em 2022, está o Atlético-CE. A equipe de Raimundo Wagner eliminou a Ferroviária e garantiu o inédito acesso à Série C, juntando-se a Ferroviário e Floresta, outros cearenses que participam da competição. Aparecidense, Campinense e ABC-RN completam a lista dos clubes que subiram de divisão.

A semifinal cruzará dois nordestinos na próxima fase. A Águia da Precabura enfrentará o Campinense, enquanto o ABC decidirá vaga na final contra a Aparecidense.

Os confrontos deverão acontecer entre os dias 23 e 24 de outubro (ida) e 30 e 31 de outubro (volta). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhará a tabela, com horário e local, posteriormente.

Confrontos da semifinal da Série D

Campinense x Atlético-CE

Aparecidense x ABC-RN