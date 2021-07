Série D: Atlético/CE e Guarany tropeçam; Caucaia vence e dá fim a sequência negativa

A 9ª rodada da Série D do Brasileiro foi movimentada paras os times cearenses. Os três representantes do Estado na competição foram a campo neste sábado (31). O Guarany empatou em casa por 1 a 1 com o Imperatriz/MA, o Atlético/CE foi derrotado por 3 a 0 diante do Campinense/PB, e o Caucaia venceu de 1x0 o Sousa/PB no Estádio Raimundão.

No Junco

O Cacique do Vale ficou no 1x1 com a equipe do Imperatriz. Com o tropeço em casa, o Burgre segue na vice-liderança do Grupo 2 com 16 pontos. Jhonn Maranhão, aos 9 minutos, colocou os visitantes na frente.

A reação dos sobralenses veio nos minutos finais do segundo tempo, após chance aproveitada pelo meia Aricrys. No próximo sábado (7), o Cacique do Vale viaja até o Piauí para enfrentar o 4 de Julho.

No Amigão

Fora de casa, o Atlético-CE não teve sorte diante do Campinense no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB). Wendel abriu o placar e Fábio Lima, de pênalti, fizeram os gols do primeiro tempo.

Aos 42 minutos da segunda etapa, Allefe fechou a conta para a raposa. Com o resultado, a equipe comandada por Raimundo Wagner sai do G-4 e estaciona na 5ª posição, com 11 pontos.

A Àguia terá duelo difícil contra o América (RN), no próximo sábado (7). A equipe potiguar é atualmente a líder do Grupo 3 (18 pontos).

Reação

Fechando a participação cearense na 9ª rodada da Série D, o Caucaia superou o Sousa neste sábado (31), às 16h, no Raimundão.

Aos 48 minutos da etapa inicial, Vanderlan inaugurou o placar após cobrança de falta pela esquerda. A Raposa Metropolitana se fechou bem na volta do vestiário e garantiu a vitória.

Com o resultado, Caucaia vai aos 8 pontos e deixa provisoriamente a lanterna do Grupo 3. Próximo desafio será domingo (8), fora de casa contra o ABC, no Frasqueirão.