Início de Série B tem pontuação elevada entre os 10 primeiros colocados; veja números

O Ceará vem fazendo uma campanha de recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. Após um início ruim, com duas derrotas em dois jogos, o Vovô mudou de treinador e parece estar se "encontrando" com a chegada de Eduardo Barroca ao comando técnico. Reflexo disso são os últimos cinco jogos, nos quais o Alvinegro de Porangabuçu venceu quatro partidas e passou a brigar na parte de cima da tabela, ocupando a 8ª posição com 16 pontos.

Entretanto, o time de Barroca ainda se encontra "longe" do Criciúma, 4º colocado da competição com 20 pontos. Isso se dá pelas boas campanhas que as equipes acima do Vozão estão fazendo.

De acordo com um levantamento feito por Mauro Bastos, desde o início da era dos pontos corridos, em 2006, o time catarinense é o 4º colocado com maior pontuação na história, junto com América/MG (2015) e América/RN (2012), todos com 20 pontos. Essa alta pontuação do Tigre indica que a última vaga para o acesso deverá ficar acima da média histórica de 63 pontos. Em 2015, por exemplo, o próprio América/MG subiu na 4ª posiçao com 65 pontos, dois a mais que a média histórica.

Em contrapartida, o Vitória, atual líder da edição 2023, é apenas 12º melhor líder nesta lista histórica. O time baiano tem 22 pontos, seis a mais que o Vovô. Vale lembrar que em 2014, o Ceará terminou a 10ª rodada na liderança, com 21 pontos, mas foi um dos seis times que eram líderes e não conquistaram o acesso ao fim da competição.

VEJA O LEVANTAMENTO:

Seguem alguns dados do @BrasileiraoB na 10ª rodada comparando-se os números desde 2006 (Vila Nova, CRB e Sport ainda tem jogos a cumprir)



O atual líder, @ECVitoria, é apenas o 12° melhor líder, mas em contrapartida, o @CriciumaEC é o 4º colocado com maior pontuação na história,… pic.twitter.com/zF74kRGCMa — História & Dados por Mauro Bastos (@MauroBastos1971) June 5, 2023

PRÓXIMO JOGO

O Ceará tem mais uma chance para diminuir essa diferença para o G-4 nesta terça (06). O Vovô enfrentará o Atlético-GO, às 21h30, no Estádio Antônio Accioly, pela 11ª rodada. As duas equipes estão coladas na tabela com os mesmos 16 pontos, mas o Alvinegro leva vantagem nos critérios de desempate.