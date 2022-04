Série A 2022: conheça a escalação-base das 20 equipes do Brasileiro e expectativa para cada uma

A Série A do Campeonato Brasileiro tem início neste final de semana. A disputa reunirá equipes das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. No âmbito local e regional, Ceará e Fortaleza são os únicos representantes.

O Atlético-MG, atual campeão brasileiro, é um dos favoritos para a conquista da edição 2022. Flamengo, de Paulo Sousa, e Palmeiras, de Abel Ferreira, também estão na disputa. A zona de Libertadores deve reunir várias equipes, entre elas Ceará e Fortaleza. Na última temporada, o Tricolor do Pici conseguiu a inédita classificação, enquanto o Vovô bateu na trave e perdeu a vaga para o América-MG, se classificando para a Sul-Americana.

A disputa da Série A se estenderá até 13 de novembro (domingo). Vale ressaltar que o campeonato precisará ser concluído antes do início da Copa do Mundo da FIFA, realizada no Catar.

Confrontos da 1ª rodada da Série A

09/04 (sábado), 16h30 - Fluminense x Santos, no Maracanã

09/04 (sábado), 19h - Atlético-GO x Flamengo, no Estádio Antônio Accioly

09/04 (sábado), 21h - Palmeiras x Ceará, no Allianz Parque

10/04 (domingo), às 11h - Coritiba x Goiás, no Couto Pereira

10/04 (domingo), às 16h - Atlético-MG x Internacional, Mineirão

10/04 (domingo), às 16h - Botafogo x Corinthians, no Nilton Santos

10/04 (domingo), às 18h - Fortaleza x Cuiabá, no Castelão

10/04 (domingo), às 19h - Avaí x América-MG, no Ressacada

10/04 (domingo), às 19h - São Paulo x Athletico-PR, no Morumbi

11/04 (segunda-feira), às 19h - Juventude x RB Bragantino, no Alfredo Jaconi

Legenda: O técnico Juan Pablo Vojvoda tem grande aproveitamento pelo Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Desempenho das equipes da Série A na temporada

América-MG: 18P | 7V | 4E | 7D

Athletico-PR: 18P | 6V | 8E | 4D

Atlético-GO: 19P | 13V | 3E | 3D

Atlético-MG: 16P | 14V | 1E | 1D

Avaí: 16P | 3V | 6E | 7D

Botafogo: 13P | 7V | 2E | 4D

Ceará: 14P | 9V | 4E | 1D

Corinthians: 15P | 8V | 2E |5D

Coritiba: 19P | 12V | 5E | 2D

Cuiabá: 16P | 13V | 2E | 1D

Flamengo: 17P | 11V | 4E | 2D

Fluminense: 20P | 15V | 2E |3D

Fortaleza: 17P | 11V | 5E | 1D

Goiás: 18P | 11V | 3E |4D

Internacional: 15P | 6V | 5E | 4D

Palmeiras: 21P | 15V | 4E | 2D

RB Bragantino: 15P | 8V | 2E |5D

Santos: 15P | 4V | 6E | 5D

São Paulo: 19P | 12V | 3E | 4D

Legenda: Dorival Júnior chega ao Ceará com a missão de recuperar o emocional dos atletas na sequência da temporada Foto: Kid Júnior / SVM

Como chegam Ceará e Fortaleza?

As equipes cearenses carregam um peso histórico de serem os únicos times da região Nordeste presentes na disputa.

O Tricolor do Pici busca repetir o bom desempenho obtido na temporada passada. Atual campeão da Copa do Nordeste e nas finais do Campeonato Cearense, o Leão chega com alta expectativa, devido ao investimento no elenco. Renato Kayzer e Silvio Romero chegaram para elevar o patamar ofensivo do Leão.

A equipe de Dorival Júnior chega para a 5ª Série A consecutiva. O Ceará está igualado com Bahia e Sport sendo a equipe do nordeste com mais participações seguidas. Neste ano, caso permaneça, será o time da região que mais disputou o Brasileirão de maneira sequente.