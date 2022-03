Sem Lucas Crispim e Tinga, Fortaleza embarca para primeiro jogo da final da Copa do Nordeste

A delegação do Fortaleza embarcou no início da tarde desta quarta-feira (30) rumo a Recife, capital pernambucana. A equipe comandada por Vojvoda vai enfrentar o Sport em jogo de ida da final da Copa do Nordeste. O time deixa a capital cearense sem o meia Lucas Crispim e o lateral Tinga.

A ausência de Lucas Crispim chamou atenção. O atleta teve um edema muscular na coxa esquerda e está no Departamento Médico, por isso desfalca o time. Suspenso, Tinga também não participa desta primeira partida na Arena Pernambuco.

Legenda: Benevenuto falou das expectativas para o duelo contra o Sport. Foto: Kid Júnior/SVM

Ainda no Aeroporto Pinto Martins, na capital cearense, Marcelo Benevenuto comentou sobre o desafio. Ele marcou o gol da vitória do Tricolor na última vez em que os leões se enfrentaram, em 2021.

“A preparação está das melhores. Apesar que choveu muito em Fortaleza, atrapalhou um pouco nosso treinamento. A gente trabalhou firme pra fazer um bom jogo e trazer um bom resultado para o Castelão. E que eu repita o que eu fiz ano passado. Fui autor do gol…”

O zagueiro-artilheiro comenta que o intuito é fazer um bom resultado já no primeiro jogo contra o Sport.

“A gente vai lá para buscar o melhor resultado possível. A gente vai para jogar de igual para igual, a gente trabalha pra isso. Espero que a gente faça uma boa partida e se possível traga um bom resultado aqui pra fortaleza. São dois jogos, não tem como decidir só na primeira partida. Acho que não existe favorito. São duas equipes grandes. É um time tradicional. Acho que vai ser um bom jogo”, avaliou.

Ainda sobre a rotina de treinos e a expectativa para a Copa Libertadores, o jogador alertou que o desafio do momento é a prioridade.

Legenda: Silvio Romero é um dos reforços do Leão em 2022. Foto: Kid Júnior/SVM

“A gente não pode pensar na Libertadores agora. O jogo mais importante é o de amanhã, e o que está para vir. Foco total nessas duas finais”, concluiu.

O Tricolor do Pici encara o Sport nesta quinta-feira (31), às 21h35, na Arena Pernambuco. O jogo de volta será na Arena Castelão, às 18h30, no dia 3 de abril.

Legenda: Atletas do Fortaleza embarcaram no início da tarde. Foto: Kid Júnior/SVM

