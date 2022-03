Fortaleza e Rogério Ceni estão quites na importância que um teve na história do outro

Rogério Ceni está marcado na história do Fortaleza. O Tricolor do Pici também está marcado na história do ex-goleiro. Essa relação quase simbiótica está em perfeito equilíbrio.

Ao seu estilo, o atual treinador do São Paulo falou dos seus feitos como um agente transformador do Leão. E o faz com total correção, pois, de fato, contribuiu e muito para o momento que o time vive hoje.

Ele conduziu um processo, aliado à diretoria, de reestruturação e de consolidação de uma equipe dentro de campo. Criou uma identidade de ofensividade que até hoje encontra paralelos no trabalho de Vojvoda.

Retorno do Tricolor de Aço

Legenda: Rogério Ceni é o segundo técnico com mais jogos na história do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Leia também Jogada Rogério Ceni revela que ajudou o Fortaleza com dinheiro e que família hoje torce para o clube

Mas a realidade é que o Fortaleza foi, também, essencial para que Ceni alavancasse o nome em cenário nacional como treinador (como jogador, os feitos falam por si só).

O ex-goleiro não saiu com boa imagem do São Paulo em seu primeiro trabalho como técnico. Se estabeleceu como uma estrela em ascensão na área técnica com os títulos e a identificação criada com o time cearense.

Escorregou na carreira com uma transferência atabalhoada para o Cruzeiro, voltando novamente a se reerguer através do sucesso conquistado em solo cearense.

Novamente voltou a ascender nacionalmente indo para o Flamengo, onde também derrapou. Mas até aí tal simbiose tinha chegado ao fim, como disse antes, em total equilíbrio.

Não há dívidas de gratidão ou coisa que o valha na relação Ceni-Fortaleza. Ambos seguem as suas vidas cientes do que cada 'entidade' representou na história e vida que segue.