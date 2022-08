Sem dinheiro para comprar figuinhas, criança desenha álbum da Copa do Mundo

O pequeno João Gabriel, de oito anos, desenhou o próprio álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Com o aumento do preço dos pacotes, diversas pessoas decidiram não colecionar o item. Após ver reportagem sobre o tema na televisão, o goiano decidiu criar um. As informações são do g1.

"Passou uma reportagem sobre o álbum da Copa e ele disse que queria um álbum. Eu cheguei do serviço e ele disse que já tinha um. Quando fui ver, ele me explicou o que tinha desenhado", explicou João Teixeira, pai do menino.

Feirante, o pai do menino sustenta a família com um salário mínimo por mês. O aumento nos preços das figurinhas dificultaria a compra do item para a criança. Um pacote custa R$ 4,00.

Usando a imaginação, João Gabriel criou o item. Ele até desenhou a figurinha rara de Neymar.

Não tem como não emocionar, a felicidade é tanta que eu fico sem palavras de ter alguém com tanta criatividade. Ele fez as figurinhas e colocou o nome de cada jogador. Fez até dos juízes. Eu nem acreditei", concluiu Teixeira.