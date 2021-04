Sem bilheteria e com queda nos sócios, Fortaleza reduz orçamento em R$ 19 milhões; veja valores

A diretoria do Fortaleza readequou o orçamento da temporada de 2021 e estimou redução de R$ 19 milhões no valor projetado. O montante de R$ 113,70 milhões diminuiu para R$ 94,64 milhões, em queda de 17%. Ao término do ano, o déficit previsto é de R$ 14,7 mi.

Os dados estão listados no documento do Conselho Fiscal do clube - o Sistema Verdes Mares teve acesso. O principal motivo da mudança orçamentária foi a retirada de receita com o público no estádio, situação que não deve ocorrer por conta da pandemia de Covid-19.

Dentre os pontos que impactam diretamente nos cofres tricolores, um elemento importante é queda de sócios-torcedores. A gestão projeta arrecadação de R$ 4,8 milhões com o programa, antes previsto para R$ 14,4 mi.

Com arrecadação de R$ 0,73 milhões nos três meses iniciais do ano, o registro sinalizou que “clube precisará aumentar ritmo de arrecadação para atingir o valor proposto, pois seguindo a média desses primeiros meses o clube chegará ao final do ano com arrecadação aproximada de R$ 3 milhões”.

Confira valores

Legenda: Principais receitas do Fortaleza previstas para a temporada de 2021 Foto: reprodução

Legenda: Comparação do orçamento de 2021 previsto e a atualização listada Foto: reprodução