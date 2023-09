Seleção olímpica brasileira sente terremoto no Marrocos

A delegação da seleção olímpica brasileira sentiu o terremoto de 6,8 de magnitude que atingiu o Marrocos nesta sexta-feira (08). O grupo está hospedado na cidade de Fez.

Durante os tremores, todos foram levados para a piscina do hotel e liberados para os quartos cerca de uma hora após o cismo, conforme informações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O terremoto aconteceu a cerca de 72 km da cidade de Marrakesh, às 20h, horário de Brasília, e às 23h locais. Horas antes, durante a tarde, os atletas treinaram no Centro Esportivo de Fez.

Comitiva cearense deixa país

A vice-governadora do Ceará, Jade Romero, e a comitiva do Governo do Ceará que viajou a trabalho para o Marrocos deixaram a cidade de Marrakech, epicentro do terremoto, neste sábado (9), e em breve devem sair do país.

A equipe é composta por 6 pessoas. Jade Romero seguirá para Madri, na Espanha, onde cumpre agenda, e os demais componentes do grupo retornam domingo (10) ao Brasil.

Maior terremoto do Marrocos

O tremor já é considerado o maior da história do País e fez mais de 800 vítimas. Assustados com a intensidade do terremoto, centenas de pessoas buscaram abrigo ao ar livre. Em imagens, é possível observar um grupo desses moradores reunido em uma esquina, prontos para passar a noite no local.

Na manhã deste sábado (9), os estragos causados pelo tremor de terra ficaram ainda mais evidentes para a população marroquina. Entre as propriedades presentes no rastro de destruição do desastre natural, estão casas e prédios comerciais.

Nos escombros, equipes de resgate têm se esforçado para encontrar sobreviventes e salvar o máximo de vidas possíveis.

Por enquanto, vários moradores estão retornando ao que restou de suas residências e comércios, avaliando se é possível salvar algo do estrago