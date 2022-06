Seleção feminina enfrenta a Dinamarca em penúltimo amistoso antes da Copa América

A Seleção feminina enfrenta a Dinamarca no primeiro amistoso Data Fifa de junho. O duelo será em Copenhagen, no Parken Stadium, nesta sexta-feira (24), às 14h (de Brasília). É o penúltimo amistoso antes da estreia da equipe comandada por Pia Sundhage na Copa América, que começa em julho, na Colômbia. No dia 28, o Brasil encara a Suécia.

O Brasil faz o amistoso de preparação para a Copa América, que vale vaga na Copa do Mundo 2023 e para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em coletiva de imprensa pré-jogo, Pia Sundhage comentou sobre o duelo:

"Não sabemos se elas jogarão com três ou quatro atletas no setor defensivo. A Dinamarca tem um lado esquerdo que é realmente muito bom. Temos que preparar o time para enfrentar um adversário assim. A chave para fazermos uma boa partida é estarmos compactas. Temos que estar preparadas para todos os cenários, por isso é tão importante jogarmos contra diferentes equipes e, principalmente, as de alto nível. Será um bom desafio para nós", disse Pia.

O time dinamarquês foi vice-campeão europeu em 2017 e agora foca a competição continental, a EURO 2022. No atual elenco, tem como destaque Pernille Harder, atleta do Chelsea.

ONDE ASSISTIR

Globo e SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Dinamarca: Jacobsen, K. Holmgaard, Boye e S. Holmgaard; Kuhl, Junge, Andersen e Svava; Madsen, Harder e Bruun. Técnico: Lars Sondergaard.

Brasil: Lorena; Letícia Santos, Tainara, Rafa e Tamires; Adriana, Luana, Duda Santos e Kerolin; Bia Zaneratto e Debinha. Técnica: Pia Sundhage.

FICHA TÉCNICA:

Dinamarca x Brasil

Data e hora: 24/06, às 14h (de Brasília)

Local: Parken Stadium, Copenhagen (DIN)