Pia Sundhage comanda as primeiras atividades da Seleção feminina em Copenhagen

A Seleção Feminina de futebol fez o primeiro treino em Copenhagen, na Dinamarca. A técnica Pia Sundhage comandou a atividade que tem como foco os amistosos contra a Dinamarca e a Suécia. O grupo se reuniu no Rundforbi Stadium e volta a treinar novamente nesta quarta-feira (22).

O treinamento teve a participação de 22 atletas, com exceção da defensora Thais, que se apresentou depois e precisava descansar por conta do desgaste da viagem. A primeira etapa priorizou atividades voltadas para a precisão no passe, além de movimentação com e sem bola.

Depois, Pia Sundhage trabalhou a parte de transição ofensiva e defensiva de 8 outra 5, buscando alternar ataque e defesa. O grupo encerrou as atividades com coletivo de 11 contra 11.

A seleção volta a treinar nesta quarta-feira, no período da tarde. A equipe entra em campo para jogos amistosos nos dias 24 e 29 de junho, contra a Dinamarca e a Suécia, respectivamente.

O time brasileiro disputa a Copa América Feminina de Futebol, que será disputada na Colômbia, entre 8 e 30 de julho. Armenia, Bucaramanga e Cali são as cidades-sede do torneio.

A competição é a mais importante da temporada, já que as três primeiras seleções conquistam vaga direta para a Copa do Mundo de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia.