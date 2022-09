Seleção feminina encara a África do Sul em novo amistoso Data Fifa; veja horário e onde assistir

Brasil e África do Sul voltam a se enfrentar nesta segunda-feira (5), às 13h (de Brasília) no Estádio Moses Mabhida, em Durban. A canarinho venceu o primeiro amistoso entre as seleções por 3 a 0. O calendário data FIFA é focado na preparação para a Copa do Mundo de 2023.

Campeãs da Copa América, as Guerreiras do Brasil buscam a segunda vitória no amistoso contra a equipe africana. O Brasil acumula sete jogos de invencibilidade, além de não ter levado nenhum gol durante a Copa América.

O segundo duelo contra as sul-africanas será o último desta data Fifa de setembro. Assim, a técnica Pia Sundhage deve fazer novos testes na equipe.

"Teremos uma escalação similar a que tivemos no último jogo. Claro que a África do Sul estará mais preparada para esse sistema de jogo, e precisaremos ajustar dependendo do que elas irão fazer. Mas eu gostei da forma como jogamos, será um pouco similar, com algumas novas jogadoras. Iremos repetir a formação tática porque se você tentar algo apenas uma vez, isso não seria suficiente. Iremos avaliar a performance novamente depois do próximo jogo", disse a técnica.

Depois de uma sequência de seis jogos sem derrota, as Banyana Banyana foram vencidas por 3 a 0 no amistoso com o Brasil. As campeãs da Copa Africana das Nações vão com força máxima para o amistoso e poderão contar com o apoio da torcida.

ONDE ASSISTIR

SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Lorena, Antônia, Raaelle, Tainara e Tamires; Duda Francelino, Ary Borges, Adriana, Kerolin (Gabi Portilho), Debinha (Geyse) e Bia Zanerato. Técnica: Pia Sundhage.

África do Sul: Dlamini, Ramalepe, Mbane, Matlou, Dhlamini, Jane, Kgoale, Cesane, Motlhalo, Magaia e Seoposenwe. Técnica: Deriree Ellis

FICHA TÉCNICA:

Brasil x África do Sul

Data e hora: 05/09, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio Moses Mabhida, em Durban.

