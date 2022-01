Seleção Brasileira recebe mais convocados e fecha elenco para enfrentar Equador

A Seleção Brasileira está finalmente completa para a reta final das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Os jogadores convocados por Tite que atuam na Europa desembarcaram em Quito, no Equador, onde Brasil se concentra para jogo contra os donos da casa, na quinta-feira (27), às 18h (de Brasília).

Tite comandará o primeiro treino com o grupo completo na noite desta terça, no estádio Olímpico Atahualpa. No dia seguinte, o time realiza atividades no estádio Roberto Paz Delgado, também em Quito, palco da partida contra o Equador.

Retornando à lista de Tite, o lateral-esquerdo Alex Telles, do Manchester United, comemorou a presença na Seleção e destacou a importância da convocação em ano de Copa do Mundo. "Eu sei o quanto trabalhei e batalhei para isso. Estou muito entusiasmado e motivado para dar o meu melhor possível", declarou.

Com Covid-19, a delegação está "desfalcada" do coordenador Juninho Paulista, do auxiliar técnico César Sampaio, do preparador físico Fabio Mahseredjian, do analista de desempenho Raony Thadeu e do assessor de comunicação Vinícius Rodrigues.

Com 34 pontos, a Seleção Brasileira lidera a tabela de classificação e já garantiu vaga no Mundial. Na terça da próxima semana, o Brasil volta a campo para enfrentar o Paraguai, no Mineirão, às 21h30.