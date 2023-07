Seleção brasileira: Nycole está fora da Copa do Mundo após lesão em treino; Angelina é chamada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na manhã desta terça-feira, (18), que a atacante Nyole Raysla está desconvocada para a Copa do Mundo Feminina 2023, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. A meia Angelina foi chamada e vai assumir a vaga.

Nycole sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante jogo-treino realizado contra o Sub-15. Sem tempo hábil para a recuperação, a jogadora foi desconvocada. A CBF divulgou uma nota sobre o assunto.

"A atacante Nycole Raysla está desconvocada da Copa do Mundo Feminina 2023. A jogadora sofreu um entorse no tornozelo esquerdo durante o jogo-treino de terça-feira (18) e não terá tempo hábil de recuperação", escreveu a instituição nas redes sociais.

Para assumir a vaga, a treinadora Pia Sundhage convocou a meia Angelina, que vai disputar sua primeira Copa do Mundo. A jogadora estava na lista de suplentes da técnica e integrava o elenco no período de treinamentos em Gold Coast, na Austrália.

A estreia do Brasil no Mundial acontece no dia 24 de julho, segunda-feira, às 8h (de Brasília), diante do Panamá. A TV Globo transmite a partida ao vivo.