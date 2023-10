Seleção brasileira feminina de futsal vence Argentina e é campeã da Copa América 2023

As meninas do futsal do Brasil derrotaram a Argentina, no domingo (1), por 2 a 0 e sagraram-se campeãs da Copa América de 2023, no Microestádio Malvinas Argentinas, em Buenos Aires. A seleção brasileira fez uma campanha com 51 gols marcados e apenas um sofrido e garantiu o heptacampeonato em oito edições do torneio. Os gols da partida foram marcados por Débora Vanin e Amandinha.

Quem participou da excelente campanha e contribuiu com o resultado do Brasil no torneio foi a melhor jogadora de futsal do mundo, Amandinha, que comentou sobre a conquista.

"Muito feliz por conquistar mais uma Copa, mais feliz ainda por viver esse jogo incrível. Por todo o crescimento do futsal argentino. A partida de hoje mostra como o futsal feminino é gigante, estou muito feliz por ver essa torcida que veio apoiar essas jogadoras incríveis. Estou feliz por conquistar a Copa e mais ainda por ver essa torcida abraçando as jogadoras argentinas. Essa foi suada", disse Amandinha

BRASIL NA COPA AMÉRICA DE FUTSAL

Primeira fase:

- Brasil 13 x 1 Equador

- Brasil 7 x 0 Venezuela

- Brasil 14 x 0 Bolívia

- Brasil 8 x 0 Paraguai

Semifinal:

- Brasil 7 x 0 Colômbia Final:

- Brasil 2 x 0 Argentina