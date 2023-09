Neymar perde pênalti em jogo do Al-Hilal no Campeonato Saudita; veja vídeo

Neymar segue sem marcar pelo Al-Hilal. Nesta sexta-feira (29), o atacante perdeu um pênalti no primeiro tempo da partida entre sua equipe e o Al-Shabab, pela 8ª rodada do Campeonato Saudita. No lance, o camisa 10 cobrou a penalidade à meia-altura, facilitando a defesa do goleiro adversário. Veja o vídeo:

oh neymar kkkkkkkkkk



pic.twitter.com/uQuxo36JaW — Central do Al-Hilal (@AlHilalPortal) September 29, 2023

A partida está no intervalo e as equipes vão empatando sem gols. Você pode acompanhar o tempo real no site do Diário do Nordeste.

PÊNALTI DESPERDIÇADO NA SELEÇÃO

Recentemente, Neymar também desperdiçou um pênalti pela Seleção Brasileira na estreia das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Diante da Bolívia, o atacante bateu rasteiro e o goleiro levou a melhor, fazendo a defesa.

No entanto, Neymar se recuperou e fez um grande partida, marcando dois gols na goleada por 5 a 1.