Veja horário e onde assistir Al-Hilal x Al-Shabab; acompanhe ao vivo o jogo do time de Neymar

Al-Hilal e Al-Shabab entram em campo nesta sexta-feira (29). As equipes se enfrentam em mais uma rodada da Liga Saudita, a partir das 15h (de Brasília). O O duelo será no Estádio Rei Fahd, em Riade. Diante da torcida, o time de Neymar busca recuperar a liderança do torneio.

ONDE ASSISTIR

Band, Bandsports e Canal GOA

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Hilal: Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Boleahi, Al-Shahrani; Milinkovic-Savic, Rúben Neves; Malcom, Neymar, Salem Al-Dawsari; Mitrovic

Al-Shabab: Kim; Al-Sagour, Iago Santos, Saïss, Al-Harbi; Bahebri, Al-Monassar, Cuéllar, Banega, Carrasco; Diallo

FICHA TÉCNICA

Al-Hilal x Al-Shabab

Data e hora: 29/9, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riad