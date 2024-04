Seleção Brasileira divulga lista de jogadoras para Liga das Nações de Vôlei

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou, nesta terça-feira, a lista com 30 jogadoras inscritas na Liga das Nações deste ano. A novidade da relação do técnico Zé Roberto Guimarães é a presença de Camila Brait e Natália Zilio.



As duas atletas tinham anunciado o fim de ciclo na seleção brasileira. O treinador, no entanto, decidiu apostar na volta das duas atletas para a disputa da competição internacional.



Camila Brait anunciou a aposentadoria da seleção brasileira após participar da campanha da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em 2022, Natália Zílio alegou motivos pessoais para não ser mais convocada.



Está previsto, para as próximas semanas, o anúncio das jogadoras convocadas feito pelo treinador. A partir daí, deve ser anunciada a programação de treinos das atletas para a disputa da Liga das Nações.



O Brasil estreia no dia 14 de maio, contra o Canadá, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Veja a lista de inscritas:



Levantadoras;



Claudinha



Dani Lins



Giovana



Macris



Roberta



Opostas:



Kisy



Lorrayna



Lorenne



Sabrina



Tainara



Ponteiras:



Gabi



Ana Cristina



Helena



Julia Bergmann



Maiara Basso



Maira Cipriano



Natália Zilio



Pri Daroit



Rosamaria



Central:



Adenizia



Carol



Carol Gattaz



Diana



Luzia



Julia Kudless



Thaisa



Líbero:



Camila Brait



Laís



Natinha



Nyeme