Seleção Brasileira: comissão técnica avalia 1ª semana de adaptação na Austrália

A seleção brasileira feminina está praticamente adaptada ao fuso horário da Austrália após uma semana de treinos em Gold Coast. As 13 horas de diferença para o Brasil são superados com trabalho da fisiologia, do departamento médico e da comissão técnica.

“Aplicamos questionários com a fisiologia porque é um trabalho multidisciplinar. Essas avaliações são muito importantes porque podemos entender se há sintomas gastrointestinais, sensação de tontura e dor de cabeça. Também temos uma nutricionista que está nos ajudando muito e uma ginecologista. Estamos sempre acompanhando com questionários, bate papo e medicação para ajustar o sono", conta Dra Paula, do Departamento de Saúde e Performance da CBF.

O trabalho de fisiologia envolve monitoramento, controle dos treinamentos e ainda fornece dados para fomentar as atividades da preparação física. Departamento médico e comissão técnica também participam.

"O grande trabalho da fisiologia tem sido todo o acompanhamento com questionários junto com o departamento médico, monitorando o sono. Assim fazemos ajustes individuais com orientações e individualização de carga de treino. O momento de forçar um pouquinho mais e o momento de reduzir um pouco mais a carga para que elas consigam se adaptar da melhor maneira possível”, explicou Rodrigo Morandi, fisiologista da seleção feminina.

A seleção brasilera estreia na Copa do Mundo Feminina diante do Paná, no dia 24 de julho, em Adelaide, na Austrália.