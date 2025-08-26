Diário do Nordeste
Seis atletas do Fortaleza são convocados para a Seleção Brasileira de Futebol de Salão Sub-13

Além do Brasil, a competição conta com França, Paraguai, Canadá, Austrália, México, Colômbia e Quênia e será realizado em Caucaia

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 15:28)
Jogada
Legenda: Além do Brasil, a competição conta com França, Paraguai, Canadá, Austrália, México, Colômbia e Quênia e será realizado em Caucaia
Foto: João Moura / Fortaleza EC

O Fortaleza teve seis atletas convocados para a Seleção Brasileira de Futebol de Salão Sub-13 que disputará a World Cup C13 Futsal AMF. Além do Brasil, a competição conta com França, Paraguai, Canadá, Austrália, México, Colômbia e Quênia e será realizado em Caucaia, entre os dias 1º e 7 de setembro.

CONVOCADOS:

Arthur Patrício (Goleiro)
Arthur Costenaro (Fixo)
Marcos Vinicius (Ala)
Ronny Caetano (Ala)
Cristiano Ronaldo (Ala)
Mateus Alves (Pivô)

É motivo de muito orgulho para a gente que vem trabalhando com esses atletas há bastante tempo. A convocação de seis atletas dessa geração consolida o trabalho realizado dentro do Fortaleza, desde os diretores até a comissão técnica. Sabemos que os meninos estão em uma fase de transição do futsal para o campo, e no último ano antes de ficarem somente no campo veio essa notícia para coroar o trabalho também dentro de quadra.
Ramon Cassiano
treinador da categoria

O Brasil conhecerá seus adversários nesta terça-feira (26) em sorteio que será realizado para definir os Grupos A e B do torneio. Após a primeira fase, as duas melhores equipes de cada grupo avançam para a semifinal.



