Segurança que segue Messi até dentro do gramado é ex-soldado e especialista em artes marciais

O segurança de Lionel Messi tem chamado atenção nas redes sociais. Isso porque viralizou na internet um vídeo em que o profissional aparece correndo na beira do campo "marcando" o jogador ao longo da partida. O segurança acompanha o camisa 10 do Inter Miami na chegada aos estádios, nos vestiários, evita invasões de torcedores e fica perto do jogador até mesmo nas comemorações de gols e caso algum adversário queiram se aproximar sem autorização.

Yassine Chueko é um ex-soldado americano que foi escolhido por David Beckham para acompanhar Lionel Messi e sua família nos Estados Unidos. O segurança foi um dos soldados enviados para combate no Iraque e Afeganistão. Além disso, Yassine ainda é especialista em artes maciais, mais focado no boxe.

SEGURANÇA VIRALIZOU