Santos x Palmeiras na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 13ª rodada do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:38)
Jogada
O atacante Neymar e o zagueiro Gil são os dois principais desfalques do Santos
Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado (15) na Série A do Brasileirão 2025, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Sportv
  • Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Adonis Frías, Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo e Barreal; Guilherme e Neymar.

Palmeiras: Carlos Miguel, Fuchs, Murilo e Micael; Khellven, Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Mauricio e Jefté; Felipe Anderson e Bruno Rodrigues.

SANTOS X PALMEIRAS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 13ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Data: 15/11/2025 (sábado)
  • Horário: 21h (de Brasília)
