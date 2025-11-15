Santos x Palmeiras na Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela 13ª rodada do Brasileirão
Daniel Farias
Atualizado às 12:38
Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado (15) na Série A do Brasileirão 2025, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Sportv
- Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Adonis Frías, Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo e Barreal; Guilherme e Neymar.
Palmeiras: Carlos Miguel, Fuchs, Murilo e Micael; Khellven, Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Mauricio e Jefté; Felipe Anderson e Bruno Rodrigues.
SANTOS X PALMEIRAS | FICHA TÉCNICA
- Competição: 13ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Data: 15/11/2025 (sábado)
- Horário: 21h (de Brasília)
