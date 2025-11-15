Santos x Palmeiras na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado (15) na Série A do Brasileirão 2025, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

Sportv

Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Adonis Frías, Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo e Barreal; Guilherme e Neymar.

Palmeiras: Carlos Miguel, Fuchs, Murilo e Micael; Khellven, Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Mauricio e Jefté; Felipe Anderson e Bruno Rodrigues.

SANTOS X PALMEIRAS | FICHA TÉCNICA