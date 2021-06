Santos tem dúvidas na defesa e um desfalque no ataque contra Ceará; veja provável escalação

A comissão técnica do Santos tem dúvidas na escalação para enfrentar o Ceará pela Série A do Brasileiro no sábado (5), às 21h, na Vila Belmiro. Após perder para o Bahia por 3x0 na estreia, o treinador Fernando Diniz ensaiou mudanças na formação inicial durante atividade no CT Rei Pelé nesta quinta (3).

O grupo principal enfrentou o Sub-23 e venceu por 3x2. Na escalação, o atacante Lucas Braga é desfalque por conta de lesão na coxa esquerda. Na defesa, os goleiros John e João Paulo disputam a posição, enquanto os zagueiros Luiz Felipe e Kaiky concorrem por uma vaga no setor.

Legenda: Felipe Jonatan é formado na base do Ceará e atualmente defende o Santos Foto: Ivan Storti / Santos

Há também possibilidade de estreias contra o Vovô. O clube busca a inscrição do zagueiro Danilo Boza e do meia Vinicius Zanocelo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta (4). Caso seja possível, a dupla está liberada para ser relacionada.

A provável escalação do Santos é: John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme.