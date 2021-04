Saiba quanto Fortaleza já arrecadou ao avançar em mais uma fase da Copa do Brasil

A classificação do Fortaleza para a 3ª Fase da Copa do Brasil rendeu mais R$ 1,7 milhão aos cofres do clube. Ao eliminar o Ypiranga/RS nesta terça=feira (6), o Leão avançou à 3ª fase da competição e já acumula R$ 3,76 mi em premiações.

A cota total até então tem o acréscimo de R$ 990 mil - valor recebido pela participação a 1ª Fase, os R$ 1,07 milhão por participar de 2ª Fase agora o novo montante. Na divisão de receitas, a CBF listou três grupos distintos de equipes, com o time cearense ocupando a chave II.

Leia Mais Jogada Fortaleza vence Ypiranga por placar mínimo e se garante na 3ª fase da Copa do Brasil

3ª Fase

Ao avançar para a 3ª Fase, o Leão está entre os 20 que iniciaram a competição do início - eram 80 - que se somarão aos 12 que entram agora por terem se classificado para a Libertadores, além do 9º da Série A, e campeões da Copa do Nordeste, copa Verde e Série B. Um sorteio com os 32 times ainda acontecerá para definir o adversário do Tricolor de Aço.

Se avançar para as Oitavas de Finais, a cota será de R$ 2,7 milhões.

No planejamento estratégico, a diretoria tricolor busca atingir as oitavas de final. O posto é o mesmo alcançado pela equipe nas duas últimas temporadas, em classificações ofertadas no mata-mata pelos títulos da Série B (2018) e Copa do Nordeste (2019).