Saiba o que é o 'Boxing Day', rodada especial da Premier League que acontece nesta segunda (26)

Após a pausa para a disputa da Copa do Mundo do Catar, a bola volta a rolar nesta segunda-feira (26) na Premier League, o Campeonato Inglês, no tradicional "Boxing Day". A ocasião, sempre posterior ao Natal, é celebrada principalmente entre os países do Reino Unido e não está relacionada apenas ao futebol.

O "Boxing Day" é um feriado celebrado anualmente em alguns países no dia 26 de dezembro, o dia seguinte ao Natal. Trata-se de uma oportunidade para que as pessoas possam ir às lojas para realizar a troca de algum presente que receberam no Natal. É também um dia com muitas liquidações, aquecendo o comércio.

Mas o futebol não ficou de fora desta celebração. Aproveitando o feriado, acontecem jogos de todas as divisões do Campeonato Inglês. Sendo assim, o "Boxing Day" é conhecido ao redor de todo o mundo como uma data de grandes jogos no futebol inglês, sobretudo na Premier League, a primeira divisão do Campeonato Inglês.

Nesta segunda-feira (26), acontece o "Boxing Day" da temporada 2022/23 da Premier League. Sete jogos movimentam os gramados da Inglaterra e prometem levar muitos torcedores aos estádios. O Campeonato Inglês será o primeiro entre os principais campeonatos nacionais a retornar às atividades após a pausa para a Copa do Mundo.

CONFIRA OS JOGOS DO BOXING DAY:

09h30 | Brentford - Tottenham | ESPN e Star+

12h | Everton - Wolverhampton | Star+

12h | Southampton - Brighton | Star+

12h | Leicester - Newcastle | ESPN 4 e Star+

12h | Crystal Palace - Fulham | ESPN 2 e Star+

14h30 | Aston Villa - Liverpool | ESPN e Star+

17h | Arsenal - West Ham | Star+