Saiba o porquê da homenagem de Daniel Alves para Marcelo Chamusca, técnico do Fortaleza

Um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol mundial, Daniel Alves utilizou as redes sociais para homenagear o técnico Marcelo Chamusca, do Fortaleza, nesta sexta-feira (11). O meia do São Paulo reforçou o carinho e a gratidão pelo conterrâneo baiano que o revelou nas categorias de base do Bahia.

"Essa foto representa a gratidão que eu tenho por esse cada 'pHoda'. Chamusca, sinto muito orgulho de ter trabalhado com você e de poder alguns muitos anos depois te encontrar para te dar um abraço de obrigado”, escreveu.

O reencontro ocorreu na partida dos tricolores na Arena Castelão, em 14 de novembro, pela Série A do Brasileiro. Com carreira vitorioso, somando títulos por Seleção Brasileira, Barcelona e Juventus, o astro ganhou chances com Chamusca aos 17 anos. Na época defendendo o Juazeiro, foi comprado pelo Bahia por R$ 10 mil em pedido do técnico.

"Quando eu cheguei ao Bahia em 2000, o Daniel já estava no time Sub-17. Eu cheguei para ser treinador do Sub-20. Desde que chegou, era um menino gente boa, educado, prestativo e não perdia um treino. Sempre ligado, assim foi o começo dele. Ele sempre foi muito precoce e logo já estava no time júnior, mesmo com idade de Sub-17. O Daniel sempre foi acima da média. Essa personalidade que demonstra hoje já demonstrava aqui. O que ele fez foi aprimorar as qualidades dele", revelou Chamusca em entrevista anterior ao ge.