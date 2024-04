Saiba em quais competições os reforços do Fortaleza poderão jogar em 2024

Os três reforços contratados pelo Fortaleza na janela doméstica que abriu dia 1º de abril e fecha nesta sexta-feira (19), não poderão defender o Tricolor em todas as competições que o time ainda tem por disputar em 2024.

Na Copa do Nordeste, nenhum dos três poderá atuar, uma vez que o período de inscrições para o torneio encerrou em 25 de março. O Leão continua vivo na disputa das quartas de final do torneio e domingo (21) enfrenta o Altos-PI, no Castelão.

O centroavante Renato Kayzer, que retornou de empréstimo do Criciúma, é o que está disponível para menos competições. Ele também não jogará pelo Tricolor na Copa do Brasil, pois já atuou no torneio pelo time catarinense em duas partidas. Sendo assim, o atacante será opção para Vojvoda na Série A do Brasileiro e na Copa Sul-Americana.

Quanto ao lateral Felipe Jonatan e o volante Martinez, além do Campeonato Brasileiro e Série A, também serão reforços para a Copa do Brasil, competição em que o Leão está na terceira fase. O primeiro não jogou o torneio porque o Santos não o disputou e o segundo sequer estreou na temporada devido a recuperação de lesão. Felipe Jonatan só pode atuar na Sul-Americana caso o Leão avance para a fase seguinte do torneio.

Os três reforços já treinaram no Pici nesta segunda-feira (15) e Kayzer já apareceu no BID, estando apto para estrear. Jonatan e Martinez devem ser regularizados durante a semana.