Saiba como Ceará evoluiu na busca de jogadores e dará novo passo com departamento de mercado

A diretoria do Ceará está próxima de concluir um novo estágio do departamento de futebol: internalizar por completo o setor de análise de mercado. Com 13 contratações para temporada 2021, o clube planeja mapear todo o território nacional e as principais ligas do exterior em busca de atletas.

A iniciativa é fruto de investimento em mecanismos de inteligência, como scouts, catálogos de características e cotações financeiras. Um grupo de profissionais é consultado pela gestão para formar uma equipe exclusiva do clube, que ficará alojada na sede em Porangabuçu.

Legenda: O Ceará contratou 13 jogadores para a temporada de 2021 Foto: Kid Júnior / SVM

REFORÇOS DO CEARÁ EM 2021

GOL - João Ricardo (fim de contrato com Chapecoense)

GOL - Vinícius (adquirido do Grêmio)

ZAG - Jordan (emprestado pelo Oeste)

ZAG - Messias (adquirido pelo América-MG)

LAT - Alessandro (adquirido do Juventude)

LAT - Gabriel Dias (fim de contrato com Fortaleza)

VOL - Willian Oliveira (fim de contrato com Chapecoense)

MEI - Jorginho (emprestado pelo Atlético-PR)

MEI - Marlon (fim de contrato com Fortaleza)

ATA - Lima (adquirido do Grêmio)

ATA - Jael (fim de contrato com Matsumoto Yamaga, do Japão)

ATA - Stiven Mendoza (adquirido do Amiens, da França)

ATA - Yony González (emprestado pelo Benfica, de Portugal)

O plano foi executado pela crescente de resultados no último ano. Com a reformulação no departamento de futebol, o clube firmou consultoria com a empresa Footure e conseguiu melhorar a busca por reforços, que envolve também a captação para as categorias de base.

Legenda: Robinson de Castro coordena uma política responsável de investimento no Ceará Foto: arquivo / SVM

No processo, recebem indicações de atletas - a depender do mapeamento do perfil. O contato também permite checar nomes listados internamente pelo setor de análise de desempenho.

“A gente faz uma análise com nomes no mercado, histórico, perfil, funções em campo e as valências individuais para tomar uma decisão. Realizamos reuniões periódicas e isso tem nos auxiliado muito, aumentou o nosso grau de acerto. No Ceará, uma das metas para 2021 é internalizar esse trabalho, que é feito em parte por essa empresa”, explicou o presidente Robinson de Castro.

Dentre os nomes recentes que receberam uma orientação estão o atacante Saulo, ex-Volta Redonda, e o volante Oliveira, ex-Chapecoense. Na seleção, a comissão técnica indica as carências no elenco. A análise procura perfis e apresenta um ranking com prioridades para o time alvinegro.

Legenda: Saulo é o artilheiro do Ceará na temporada com três gols Foto: Thiago Gadelha / SVM

“Estamos vendo todo o mercado do Brasil e do exterior. Quando surge qualquer nome possível, esse grupo detalha. Depois nós trazemos isso para o nosso comitê interno e definimos o tipo de investida, dentro de variáveis do mercado. A gente se exige muito nisso", completou o dirigente.

A expectativa é que o setor seja intensificado nos próximos meses, com a chegada dos profissionais. Na Série A pelo 4º ano consecutivo, a gestão deixa a profissionalização dos departamentos como legado e trabalha para manter-se equilibrado financeiramente e com um plantel competitivo.