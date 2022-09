Saiba quem é Bremer, zagueiro convocado por Tite para a Seleção Brasileira

Além dos nomes já conhecidos pelos torcedores na Seleção Brasileira convocado por Tite na manhã desta sexta-feira (9), dois jogadores surpreenderam pelo ineditismo. Além do zagueiro Ibañez, a presença de Bremer também chamou atenção.

Convocado pela primeira vez na última lista antes da definitiva para a Copa do Mundo, defensor de 25 anos brilhou pelo Torino sendo contratado recentemente pela Juventus. Na temporada 21/22 do campeonato italiano, Bremer foi eleito o melhor zagueiro do torneio, pelo Torino.

Antes de ir para a Europa, Bremer foi revelado pelo Desportivo Brasil e emprestado ao São Paulo em 2016. No ano seguinte chegou ao Atlético Mineiro sendo vendido ao Torino, em 2018 por R$ 24 milhões.

O jogador participa de amistosos contra a Gana e a Tunísia, ambas classificadas para o Mundial. Os confrontos ainda terão as datas confirmadas pela CBF, mas marcam o teste final do Brasil para o Mundial.

Convocação da Seleção Brasileira para setembro

GOLEIROS

Alisson (Liverpool-ING)

Éderson (Manchester City-ING)

Weverton (Palmeiras)

LATERAIS-DIREITOS

Danilo (Juventus-ITA)

LATERAIS-ESQUERDOS

Alex Telles (Sevilla-ESP)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

ZAGUEIROS

Éder Militão (Real Madrid-ESP)

Brenner (Juventus-ITA)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Thiago Silva (Chelsea-ING)

Ibañez (Roma-ITA)

VOLANTES

Casemiro (Manchester United-ING)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Fabinho (Liverpool-ING)

Fred (Manchester United-ING)

MEIAS

Lucas Paquetá (Lyon-FRA)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

ATACANTES

Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Richarlison (Tottenham-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid-ESP)

Raphinha (Barcelona-ESP)

Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)

Pedro (Flamengo)

Roberto Firmino (Liverpool-ING)

Antony (Manchester United-ING)