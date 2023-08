Rubiales perde salário e benefícios de R$ 4,8 milhões após ser suspenso por beijo em jogadora

O Presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, perdeu seu salário, além de benefícios que recebia pelo atual cargo, após a ativação de protocolos internos pela Federação Espanhola de Futebol (RFEF). O líder do esporte local deixa de receber os 925.761,81 euros (R$4,8 milhões) que recebia nas suas contas. As medidas foram tomadas em razão do beijo sem consentimento dado por ele na atacante Jenni Hermoso, durante a celebração do título da Espanha na Copa do Mundo Feminina.

O valor é a soma do salário como presidente da Federação (675.761,87 euros), com os 36 mil euros anuais do benefício para a habitação, além de 250 mil euros a que tinha direito por ser vice-presidente e membro do comitê executivo da Uefa. Rubiales perdeu também seu carro oficial, celular e demais aparelhos tecnológicos para exercer sua função.

No ano de 2022, a RFEF aprovou um ajuste nos salários e benefícios, com uma redução de aproximadamente 50 mil euros por ano. O jornal argentino “La Nación” afirma que a entidade tem a opção de manter os pagamentos a Rubiales, o que não violaria nenhuma norma. Porém, trata-se de uma decisão política dos integrantes. A suspensão da FIFA impede Rubiales de cumprir o contrato. Com isso, o dirigente não poderia exigir os valores judicialmente.