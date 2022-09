Roger Federer é ovacionado e se emociona em despedida do tênis

Após anunciar aposentadoria, Roger Federer se despediu do tênis, na noite desta sexta-feira (23), durante a Laver Cup, em Londres. Nas quadras, o suíço jogou sua última partida ao lado de seu maior rival, o espanhol Rafael Nadal, e não conteve a emoção ao ser ovacionado pela plateia.

Foram duas horas de partida, decidida no super tie-break. Apesar da derrota por 2 sets a 1 — com parciais de 6/4, 6/7 (2/7) e 9/11 — na quadra contra os estadunidenses Jack Sock e Frances Tiafoe, representantes do Time Mundo, exibiu sua habitual elegência em quadra.

"Eu estou muito feliz, não estou triste. É muito bom estar aqui, eu não me senti nervoso. A partida foi incrível. Jogar com Rafa no mesmo time e ter todos comigo no time é incrível", comentou o suíço, chorando.

Roger Federer Tenista "Nunca joguei para ter uma carreira de sucesso, era para jogar tênis e passar tempo com meus amigos. Foi uma jornada incrível e eu faria tudo de novo".

A entrada de Federer e Nadal em quadra fez a O2 Arena estremecer de aplausos e vibrações. Juntos, os dois somam 42 títulos de simples em Grand Slams.

Último jogo de Federer

Assim que o jogo começou, o suíço de 41 anos e o espanhol de 36 mostraram vigor físico e fizeram valer a qualidade técnica que os alçou ao posto de maiores da história. Venceram o primeiro game e não ficaram em desvantagem no placar do primeiro set em nenhum momento.

Ao longo da disputa, Federer entregou o que os espectadores queriam ver, explorando bem a sua consagrada bola de esquerda.

Legenda: Federer é um dos grandes tenistas de sua geração Foto: AFP

Conseguiu até arrancar risos da plateia, quando fez a bola passar por um pequeno espaço entre o limite da rede e o suporte. A parcial inicial teve apenas um quebra de saque, justamente no game final, que fechou o placar de 6/4 para o Time Europa.

O segundo set foi mais difícil para os veteranos. Sofreram uma quebra no terceiro game e viram os adversários ficarem em vantagem pela primeira vez na partida, com parcial de 2/1. No game seguinte, os americanos ainda abriram dois pontos, não conseguiram sustentar a diferença e levaram a virada no nono game, mas buscaram o empate por 5/5.

A decisão, então, ficou para o super tie-break, no qual os veteranos resgataram energias e colocaram muita intensidade em quadra, abrindo 3 a 0 de cara. Foram alcançados e permitiram a virada em um ponto inacreditável de Sock. A partir daí, a disputa foi muito parelha, com um time respondendo ao outro.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte