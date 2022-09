Federer e Nadal: veja horário e onde assistir a partida de despedida pela Laver Cup

Roger Federer vai se despedir das quadras nesta sexta-feira (23). O suíço vai jogar ao lado de Rafael Nadal. A dupla faz o último jogo do dia, que deve ter início às 17h (de Brasília), na Laver Cup. A Arena O2, em Londres, recebe o confronto.

Federer acumula 20 Grand Slams no currículo. No geral, são 103 títulos, 1251 vitórias e 275 derrotas. O tenista também acumulou uma premiação de US$130 milhões de dólares.

A carreira vitoriosa o torna o terceiro maior campeão da história entre os homens nas principais competições do circuito. Além da presença de Nadal, a despedida do suíço reuniu também Andy Murray e Djokovic no time, que também terá Casper Ruud (2º no ranking) e Stefanos Tsitsipas (6º).

Os quatro experientes tenistas que formam o 'Big Four' e estão no Time Europa. Juntos, somam 66 grand slams e 347 títulos profissionais.

O Time Mundo é menos experiente e tem menos conquistas. O grupo é formado por Alex de Minaur, Diego Schartzman, Felix Auger-Aliassime, Frances Tiafoe, Jack Sock, Taylor Fritz. Nenhum conquistou um major. Ao todo, somam 19 taças.

Federer fará apenas uma partida, pois está com problemas físicos. Ele vai disputar nas duplas ao lado de Nadal e então vai se aposentar. Berrettini vai substituir o suíço para completar a equipe.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Star+

VEJA OS TIMES

TIME EUROPA

Andy Murray (GBR)

Casper Ruud (NOR)

Novak Djokovic (SER)

Roger Federer (SUI)

Rafael Nadal (ESP)

Matteo Berrettini (ITA) (Reserva)

CAPITÃO: Björn Borg (SUE)

TIME MUNDO

Alex de Minaur (AUS)

Diego Schartzman (ARG)

Felix Auger-Aliassime (CAN)

Frances Tiafoe (EUA)

Jack Sock (EUA)

Taylor Fritz (EUA)

Tommy Paul (EUA) (Reserva)

CAPITÃO: John McEnroe (EUA)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte