Rodrigo Lindoso é regularizado no BID e fica à disposição de Tiago Nunes para estrear pelo Ceará

O volante Rodrigo Lindoso foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (11) e fica à disposição do técnico Tiago Nunes para estrear com a camisa do Ceará Sporting Club.

Legenda: Rodrigo Lindoso teve nome publicado no BID e está apto para estrear pelo Ceará Sporting Club Foto: Divulgação / CBF

A estreia de Lindoso com a camisa alvinegra deve acontecer no duelo contra o Tuna Luso-PA pela 2ª fase Copa do Brasil. Na temporada, o Ceará disputa ainda a Copa do Nordeste, a Copa Sul-Americana, a Copa do Nordeste e a Série A do Campeonato Brasileiro.

Experiente em Série A e competições internacionais, o volante, de 32 anos, foi a 10ª contratação do Alvinegro de Porangabuçu para a temporada 2022. Na posição, disputará vaga com: Fernando Sobral, Geovane, Marlon, Richard e Richardson.