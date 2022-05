River Plate sofre eliminação histórica na Copa da Argentina e concentra foco na Libertadores

O River Plate sofreu uma eliminação histórica nesta quarta-feira (11) pela Copa da Argentina. Contra o Tigres, diante de um Monumental de Núñez lotado, perdeu por 2 a 1, deixando a competição nas quartas de final. Com o resultado, o foco da equipe será 100% na Libertadores.

Legenda: O Diário Olé destacou a eliminação do River Plate como uma "queda monumental" Foto: reprodução / Diário Olé

É o que garante o capitão e volante Enzo Pérez. Na liderança do Grupo F, a mesma chave do Fortaleza, com 10 pontos, o time enfrenta o Colo-Colo, do Chile, em casa, na próxima quinta (19), às 21h. Um dia antes, o Leão enfrenta o Alianza Lima, no Peru, às 23h (de Brasília).

"Agora temos que refletir sobre o que fizemos de errado e pensar na Libertadores”, lamentou. “Eles tinham duas linhas de quatro bem marcadas, o que não deixava nosso jogo fluir por dentro e nos obrigava a fazer cruzamentos de fora. Faltou mobilidade, que sabemos fazer”, afirmou o atleta.

Em campo, o River saiu atrás do placar com gol de Mateo Retegui no 1º tempo, deixou tudo igual com Enzo Fernández na volta do intervalo, mas sofreu novo tento aos 22, com Facundo Colidio.

Nas semis, o Tigres encara o Argentino Juniors, enquanto a outra chave tem Boca Juniors x Racing. Pelo regulamento, os clubes ficam divididos em dois grupos, com oito times em cada. Apenas os quatro melhores avançam - o River foi o 2º do Grupo A. Agora, a equipe tem a Libertadores pela frente, além da Liga Argentina, que é outro torneio no calendário, dessa vez só em pontos corridos.