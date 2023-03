Richardson afirma que Ceará precisa se reerguer após eliminação, mas rechaça sina nos pênaltis

O Ceará foi eliminado da Copa do Brasil na última quarta-feira (15), ao ser superado nos pênaltis para o Ituano por 4 a 2 - no tempo normal a partida foi 1x1 - em Itu (SP), se despedindo na 2ª Fase. E o volante Richardson comentou sobre o clima no vestiário e rechaçou qualquer sina nas disputas de pênalti (já são 5 eliminações seguidas em disputas do tipo).

Para o jogador, a eliminação precisa fortalecer o grupo nas próximas disputas, do Estadual, Copa do Nordeste e Série B do Campeonato Brasileiro.

“A respeito do nosso vestiário, depois de uma eliminação, o vestiário nunca é uma coisa positiva. Mas acredito que saímos muito fortalecidos. Esse é o momento de sabermos realmente se estamos unidos e focados nos mesmos objetivos. Quando as vitórias acontecem, é tudo mais fácil, mas quando vem um baque, é mais difícil seguir no caminho projetado. Eu falei no vestiário que o derrotado não é o que perde, mas sim o que desiste. Fomos derrotados naquela noite, mas não podemos desistir. Que a gente possa a partir do sábado dar essa reviravolta”, disse ele.

Sina nos pênaltis?

Com a eliminação nos pênaltis para o Ituano, já são 5 seguidas desta forma. Em muitas delas, Richardson estava presente, mas rechaçou uma sina na disputas das penalidades máximas.

"O impacto de se perder no pênalti é complicado para a gente. Eu particulamente tenho vivido algumas eliminações aqui nos pênaltis, mas não acredito em sina e nem nada do tipo. Acredito no nosso trabalho. Temos tentado evoluir nesse critério e sabemos dessa possibilidade de ter novamente (contra o Iguatu no sábado pelo Estadual). Vamos dar nosso melhor para vencer o jogo e, caso aconteça, vamos nos preparar. Temos um dia apenas de preparação, mas é se preparar bem psicologicamente, para que a gente possa, se caso acontecer, estarmos melhor do que quarta-feira. O mais importante é sair classificado para a final", concluiu.

O Ceará disputa o 2º jogo da semifinal do Campeonato Cearense neste sábado (18), contra o Iguatu no Castelão, às 16 horas. Após empate em 1 a 1 no estádio Morenão, o Vovô precisa vencer para chegar na decisão. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.