Richard sobre postura do Ceará diante do São Paulo: "Temos que nos impor aqui dentro"

O Ceará fará nesta quarta-feira (10), sua partida mais importante do ano, que pode valer uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O Vozão recebe o São Paulo, às 19h15 no Castelão, pelo jogo de volta das quartas e precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou dois de vantagem avançar direto às semifinais. Assim, pela necessidade de marcar gols, o volante Richard espera um Ceará se impondo no Castelão, com a iniciativa do jogo o tempo todo.

"Sabemos da dificuldade do jogo, mas temos que nos impôr em casa. Temos que aproveitar o apoio da torcida, o gramado, as condições do jogo, temperatura, para buscar a classificação. Temos que fazer nosso jogo, ficar com a bola e pressionar o São Paulo. É aproveitar as oportunidades que tivermos. Será um jogo muito físico, de muita disputa. É um jogo muito grande, histórico e a torcida pode esperar homens em campo com responsabilidade", disse ele.



Preparação

Sobre a possibilidade de definir a vaga nos pênaltis - o Ceará foi eliminado no Cearense e Copa do Nordeste assim - Richard afirma que os jogadores não podem pensar nisso e sim buscar o primeiro gol.

"Tudo pode acontecer. Temos que buscar o primeiro gol e voltar para a Sul-Americana, já que quando iniciar o jogo estamos eliminados pelo placar na ida. Então, temos que buscar o primeiro gol e ver o que pode acontecer. Tudo que pode acontecer no jogo nós treinamos, bola parada, pênaltis. Quem tiver melhor, são os que estão batendo. Quando precisar eu bato, sei da importancia do jogo".

Apoio

A torcida do Ceará vai lotar o Castelão para apoiar o time diante do São Paulo. São mais de 40 mil pessoas garantidas, apoio que é fundamental, segundo o volante.

"Tem bastante ingresso comprado, o torcedor comprou mesmo a idéia e isso que nos motiva, que o torcedor está acreditando.

Ele será o 12º jogador. Peço para que o torcedor nos apoie até o final. Quando estamos unidos fica difícil bater a gente aqui".

