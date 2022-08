Confira as opções de Marquinhos Santos para formar o ataque do Ceará diante do São Paulo

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (10), contra o São Paulo, às 19h15 no Castelão pelo jogo de volta das Quartas de Final da Sul-Americana precisando de gols. Afinal, o Alvinegro precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar direto às semifinais ou por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Assim, qual deve ser a formação utilizada pelo técnico Marquinhos Santos?

Sem Cléber, lesionado, que vinha sendo titular como camisa 9 e referência no ataque, o treinador precisará escolher uma nova formação. E ela pode ser da mais simples, apenas com a entrada de outro centroavante no lugar de Cléber, ou escalando Vina na função, modificando a configuração do meio campo.

Confira as opções para o setor de ataque do Ceará:

Opção 1:

Legenda: O atacante Zé Roberto fez 30 jogos no ano pelo Ceará, com 4 gols e 3 assistências Foto: KID JUNIOR

Se Marquinhos Santos quiser mudar o menos possível na formação alvinegra, ele pode escalar Zé Roberto no lugar de Cléber, mantendo Mendoza aberto pela esquerda, Lima aberto pela direita e Vina centralizado no meio.



Opção 2:

A outra opção mais conservadora seria dar uma chance para Matheus Peixoto como referência no ataque, mantendo Mendoza aberto pela esquerda, Lima aberto pela direita e Vina centralizado no meio.

Legenda: Matheus Peixoto foi titular do Ceará em apenas dois jogos na temporada e não marcou gols Foto: Divulgação / Ceará SC



Opção 3:

A opção mais "ousada" no sentido de não ter um atacante de referência, Marquinhos Santos pode escalar Vina como "falso 9", Mendoza aberto na esquerda, Erick aberto na direita e Lima centralizado.

Legenda: Erick voltou recentemente de lesão e é opção para o jogo diante do São Paulo Foto: KID JUNIOR

