Ceará x Rogério Ceni: retrospecto entre clube alvinegro e técnico tem equilíbrio; veja histórico

O Ceará Sporting Club reencontra o técnico Rogério Ceni na decisão contra o São Paulo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2022, na próxima quarta-feira (10), às 19h15, na Arena Castelão, em jogo de volta. O Vovô encara mais uma vez o velho conhecido do futebol cearense, e o retrospecto é de equilíbrio.

Ao todo, o clube enfrentou o ex-goleiro à beira do gramado em 21 ocasiões desde 2018, quando assumiu o Fortaleza. Na passagem, Ceni ainda foi rival no São Paulo, no Flamengo e no Cruzeiro.

Os números indicam sete vitórias para o Alvinegro, sete empates e sete derrotas. O balanço não deixa vantagens. Nos últimos quatro confrontos, por exemplo, o Ceará perdeu para o São Paulo na Sula (2022), empatou no Brasileirão (2022 e 2021), e venceu o Flamengo na elite (2020).

Nos embates eliminatórios e decisivos, o panorama é mantido. Em 2018, conquistou o Estadual. Em 2020, eliminou o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste. Em contrapartida, Rogério Ceni já conquistou duas vezes o Campeonato Cearense frente ao rival alvinegro, nos anos de 2019 e 2020.

Confira os retrospecto de Rogério Ceni x Ceará

Jogos: 21

Vitórias do Ceará: 7

Vitórias de Rogério Ceni: 7

Empates: 7

Rogério Ceni no São Paulo (3)

São Paulo 1x0 Ceará | Sul-Americana de 2022

São Paulo 2x2 Ceará | Série A de 2022

São Paulo 1x1 Ceará | Série A de 2021

Rogério Ceni no Flamengo (1)

Flamengo 0x2 Ceará | Série A de 2020

Rogério Ceni no Cruzeiro (1)

Ceará 0x0 Cruzeiro | Série A de 2019

Rogério Ceni no Fortaleza (16)

Fortaleza 1x0 Ceará | Cearense de 2020

Ceará 1x2 Fortaleza | Cearense de 2020

Ceará 1x0 Fortaleza | Série A de 2020

Fortaleza 0x1 Ceará | Copa do Nordeste de 2020

Ceará 1x2 Fortaleza | Cearense de 2020

Fortaleza 1x1 Ceará | Copa do Nordeste de 2020

Fortaleza 1x0 Ceará | Série A de 2019

Ceará 2x1 Fortaleza | Série A de 2019

Ceará 0x1 Fortaleza | Cearense de 2019

Fortaleza 2x0 Ceará | Cearense de 2019

Ceará 1x1 Fortaleza | Copa do Nordeste de 2019

Fortaleza 0x0 Ceará | Cearense de 2019

Fortaleza 1x2 Ceará | Cearense de 2018

Ceará 2x1 Fortaleza | Cearense de 2018

Fortaleza 1x1 Ceará | Cearense de 2018

Fortaleza 0x2 Ceará | Cearense de 2018

