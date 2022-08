São Paulo tem retorno importante para encarar o Ceará; veja provável escalação

O São Paulo deve contar com uma novidade importante na lista de relacionados para enfrentar o Ceará na quarta-feira (10), às 19h15, na Arena Castelão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após dois meses de tratamento, o atacante Alisson treinou com o elenco e pode ser escalado no confronto decisivo.

Nos últimos dias, o atleta se recuperou de uma entorse no joelho direito. A dúvida da comissão técnica de Rogério Ceni é o uso de Alisson desde o começo ou no decorrer da partida. A ideia é usá-lo pelo menos um período. O jogador é tido como um dos titulares da equipe e peça importante para fazer a transição entre defesa e ataque.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar o Ceará tem: Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Luciano e Calleri.

Em situação conturbada na Série A, com 26 pontos e no 11° lugar, Ceni não desiste da busca por vaga na Libertadores de 2023 e vê na Sul-Americana e na Copa do Brasil a chance de erguer uma taça no ano. Apesar da vantagem de 1 a 0, o técnico não pretende apenas se defender no Castelão e Alisson pode ser uma boa arma.

O treinador ainda reduziu o campo para ver como os jogadores se comportam em curto espaço e, por fim, fez coletivo. O volante Luan também trabalhou no campo, enquanto o goleiro Jandrei está próximo de um retorno - será opção na briga por vaga com Felipe Alves.