Resultado do jogo Real Madrid x SC Braga hoje, 8/11: veja o placar e estatísticas da partida

Nesta quarta-feira, 8 de novembro, em Madrid, o jogo Real Madrid x SC Braga, terminou com o placar 3 - 0. A partida corresponde à 4ª rodada do Grupo C da Champions League.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE Real Madrid x SC Braga

REA 3 - 0 BRA Gols B. Diaz 27' Vinicius Junior 58' Rodrygo 61' A. Djalo 6' 18 Total de chutes 8 7 Chutes no gol 3 48% Posse de bola 52% 520 Passes 566 90% Precisão de passe 91% 11 Faltas 7 1 Cartões amarelos 0 0 Cartões vermelhos 0 1 Impedimento(s) 1 7 Escanteio(s) 2

Real Madrid 4-3-1-2 Andriy Lunin, Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández, Ferland Mendy, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Brahim Díaz, Rodrygo, Vinícius Júnior. SC Braga 4-3-1-2 Matheus, Victor Gómez, José Fonte, Sikou Niakaté, Cristián Borja, João Moutinho, Vítor Carvalho, Rodrigo Zalazar, Ricardo Horta, Álvaro Djaló, Bruma.