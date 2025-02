Fortaleza tenta contratação do meia Lorran, do Flamengo

Na tentativa de contratar mais reforços até o final da janela de transferências, o Fortaleza está entre as equipes que tentam a contratação do meia-atacante Lorran, de 18 anos, que está no Flamengo. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande e foi confirmada pelo Diário do Nordeste. Além do Tricolor de Aço, Mirassol e Red Bull Bragantino também estão na disputa pelo jovem atleta.

A negociação seria por empréstimo, sem valor estipulado, até o final do ano, com o Fortaleza pagando o salário integral e 10% de vitrine. O interesse do Leão pelo atleta é antigo, mas o processo de contratação nunca chegou a avançar. O Fortaleza dá como trunfo a disputa pela Libertadores e o lobby de David Luiz, que tem falado com o jogador, conforme apuração do Diário do Nordeste, e é ex-companheiro no time rubro-negro.

O meia-atacante seria negociado para o CSKA Moscou, da Rússia em fevereiro. No entanto, o Flamengo informou o cancelamento da venda, no qual ele seria vendido por 8 milhões de euros, equivalente a R$ 47,8 milhões, pela cotação atual. Lorran não está entre as opções do treinador Filipe Luís para a temporada, fator que deixa o jogador à disposição na janela de transferências, para dar projeção do atleta no mercado.

Números de Lorran

Lorran é formado pelas categorias de base do Flamengo. Em 2024, atuou em 40 jogos, entre competições Sub-20, Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.