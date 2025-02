Atacante Pedro Raul faz primeiro treino no Ceará: 'Estou muito feliz'

Pedro Raul já se apresentou ao Ceará e participou do primeiro treino pelo novo clube nesta segunda-feira (24). Ele iniciou no período da tarde, os trabalhos no Centro de Treinamentos de Porangabuçu.

Ao chegar ao clube, Pedro Raul se reuniu com o Departamento de Futebol e com o treinador Léo Condé. Na sequência, em meio aos primeiros contatos com os novos companheiros, o atacante seguiu para as atividades avaliativas com as equipes do CESP.

No cronograma, o novo reforço alvinegro passou por testes com as equipes de fisiologia, fisioterapia, além do corpo médico. Ele falou pela primeira vez como jogador do Ceará ao site oficial do clube:

Estou muito feliz pela chegada ao Ceará. É um clube grande e eu espero contribuir com os objetivos. Temos cinco competições pela frente e meus objetivos estão alinhados com os da equipe. Com muito trabalho, tenho certeza de que as coisas vão acontecer”. Pedro Raul Atacante do Ceará

Nesta terça-feira (25), Pedro Raul será apresentado oficialmente à imprensa, às 14h30. O Ceará espera regularizar o atacante até dia 2 de março, data do 1º jogo da semifinal do Campeonato Cearense, contra o Maracanã, às 17h no PV.