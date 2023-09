Resultado do jogo Genoa x AS Roma hoje, 28/9: veja o placar e estatísticas da partida

Nesta quinta-feira, 28 de setembro, em Genova, o jogo Genoa x AS Roma, terminou com o placar 4 - 1. A partida corresponde à 6ª rodada do Campeonato Italiano - Serie A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE Genoa x AS Roma

4 - 1 Gols A. Gudmundsson 5' M. Retegui 45' M. Thorsby 74' J. Messias 81' B. Cristante 22' 8 Total de chutes 13 4 Chutes no gol 3 29% Posse de bola 71% 270 Passes 659 76% Precisão de passe 90% 7 Faltas 12 4 Cartões amarelos 3 0 Cartões vermelhos 0 0 Impedimento(s) 2 1 Escanteio(s) 6

3-5-2 Josep Martínez, Radu Drăguşin, Mattia Bani, Johan Vásquez, Stefano Sabelli, Morten Frendrup, Milan Badelj, Kevin Strootman, Alan Matturro, Mateo Retegui, Albert Guðmundsson. 3-4-2-1 Rui Patrício, Gianluca Mancini, Diego Llorente, Evan Ndicka, Rasmus Kristensen, Bryan Cristante, Leandro Paredes, Leonardo Spinazzola, Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Romelu Lukaku.