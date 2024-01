Resultado do jogo AS Roma x Verona hoje, 20/1: veja o placar e estatísticas da partida

Neste sábado, 20 de janeiro, em Roma, o jogo AS Roma x Verona, terminou com o placar 2 - 1. A partida corresponde à 21ª rodada do Campeonato Italiano - Série A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE AS Roma x Verona

ROM 2 - 1 VER Gols R. Lukaku 19' L. Pellegrini 25' M. Djuric 64' M. Folorunsho 76' 9 Total de chutes 12 2 Chutes no gol 3 63% Posse de bola 37% 590 Passes 341 86% Precisão de passe 82% 12 Faltas 12 2 Cartões amarelos 2 0 Cartões vermelhos 0 5 Impedimento(s) 1 1 Escanteio(s) 2

AS Roma 4-3-2-1 Rui Patrício, Rick Karsdorp, Dean Huijsen, Diego Llorente, Leonardo Spinazzola, Edoardo Bove, Leandro Paredes, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy, Romelu Lukaku. Verona 4-3-2-1 Lorenzo Montipò, Jackson Tchatchoua, Giangiacomo Magnani, Paweł Dawidowicz, Juan Cabal, Michael Folorunsho, Suat Serdar, Jordi Mboula, Tomáš Suslov, Riccardo Saponara, Milan Đurić.