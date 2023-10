Resultado do jogo AS Roma x Frosinone hoje, 1/10: veja o placar e estatísticas da partida

Neste domingo, 1 de outubro, em Roma, o jogo AS Roma x Frosinone, terminou com o placar 2 - 0. A partida corresponde à 7ª rodada do Campeonato Italiano - Série A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE AS Roma x Frosinone

ROM 2 - 0 FRO Gols R. Lukaku 22' L. Pellegrini 83' 11 Total de chutes 8 5 Chutes no gol 0 50% Posse de bola 50% 444 Passes 447 81% Precisão de passe 83% 12 Faltas 11 1 Cartões amarelos 2 0 Cartões vermelhos 0 2 Impedimento(s) 2 7 Escanteio(s) 2

AS Roma 3-4-2-1 Rui Patrício, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Evan Ndicka, Rick Karsdorp, Edoardo Bove, Leandro Paredes, Leonardo Spinazzola, Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Romelu Lukaku. Frosinone 3-4-2-1 Stefano Turati, Anthony Oyono, Ilario Monterisi, Simone Romagnoli, Caleb Okoli, Riccardo Marchizza, Matías Soulé, Enzo Barrenechea, Luca Mazzitelli, Jaime Báez, Marvin Çuni.